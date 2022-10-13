Муниципалитеты экономят: на улицах становится темнее, дорожают бассейны, вводят плату за зарядку электромобилей

Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис и мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене рассказали, что они предприняли для экономии.

"Если говорить прямо, в городе убавили освещение. Электричество сейчас стоит не 0,08 евро, а 0,44 евро за кВт/ч. Эти цифры не радуют. Но до весны следующего года на половине муниципальных зданий установят солнечные батареи. Их сейчас устанавливают на школах и детских садах", – сказал Цесюлис.

Что касается отопления, то половина используемого топлива - это биотопливо. Согласно прогнозам мэра, в этом сезоне отопление в Алитусе подорожает на 20%, по сравнению с прошлым годом.

Отопление в Алитусе включили 10 октября. Жители активно подают заявки на получение компенсаций.

Мэр Ширвинтского района Пинскувене сказала, что в городе освещение отключать не будут, но в сельской местности фонари будут гасить и раньше и включат позже. По ее словам, выбора нет - денег на замену лампочек нет, взять кредит также невозможно. В Ширвинтос лампочки уже заменили на светодиодные.

Пинскувене заметила, что особенно экономить не на чем.

"Как выжить больнице? Как ей экономить электричество? Ни аппаратуру не отключишь, ни отопление", – сказала мэр.

В школах и детских садах мерзнуть не придется, там заменили систему отопления, здания реновированные.

Мэры рассказали, что приходится повышать цену на услуги бассейнов. В Алитусе есть олимпийский бассейн с 11 дорожками, 7 банями и небольшими бассейнами, джакузи. Час стоит 2,5 евро, если приобрести абонемент – 1,8 евро. Цены планируют повысить на 20%.

В Ширвинтос бассейн подорожает на 1 евро для местных жителей и на 2,5 для гостей города. В выходные услуги бассейна стоят 6–7 евро.

Мэр Алитуса планирует ввести плату на трех установленных за деньги ЕС зарядках для электромобилей (согласно обязательствам, они 5 лет должны быть бесплатными).

"Почему горожане должны платить за желание богатых владельцев электромобилей бесплатно заряжать свой транспорт? Это несправедливо. Тогда надо и владельцам дизельных авто бесплатно заливать по 10 л в месяц", – сказал Цесюлис, заметив, что в городе будет 60 заправок для автомобилей, но они будут платными.

Сейчас в городе есть около 20 электромобилей, другие приезжают из других городов и заряжают свой транспорт бесплатно в Алитусе.

Возможно, из-за такого решения городу придется заплатить штраф в 40 000 евро, но и это, по подсчетам Цесюлиса, выгоднее, чем заряжать автомобили бесплатно.

Ввести плату за зарядку электромобилей планирует и муниципалитет Неринги.