Муниципалитеты должны будут регистрировать компостные контейнеры жителей

Также подготовлены рекомендации по установке компостных контейнеров.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2024 года.

Сейчас также согласовывают поправки к закону, которыми людям, собирающим отходы, снизят плату за вывоз мусора.

Известны правила установки контейнеров для компоста: их надо устанавливать в удаленном от жилых построек месте и не ближе чем в 2 м от соседних участков.