Муниципалитеты должны будут регистрировать компостные контейнеры жителей

Также подготовлены рекомендации по установке компостных контейнеров.
Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2024 года.
Сейчас также согласовывают поправки к закону, которыми людям, собирающим отходы, снизят плату за вывоз мусора.
Известны правила установки контейнеров для компоста: их надо устанавливать в удаленном от жилых построек месте и не ближе чем в 2 м от соседних участков.
На приобретение контейнеров для компостирования отходов министерство в этом году планирует выделить муниципалитетам 2 млн. евро.
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