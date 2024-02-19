Муниципалитеты должны будут регистрировать компостные контейнеры жителей

 
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Kompostas
Kompostas
ФОТО: Shutterstock
Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает узаконить правило регистрации всех компостных контейнеров – как выданных жителям, так и приобретенных ими самостоятельно. Эти данные нужны для важных перемен – физические лица, которые компостируют отходы, смогут меньше платить за вывоз мусора, пишет портал madeinvilnius.lt.

Также подготовлены рекомендации по установке компостных контейнеров.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2024 года.

Сейчас также согласовывают поправки к закону, которыми людям, собирающим отходы, снизят плату за вывоз мусора.

Известны правила установки контейнеров для компоста: их надо устанавливать в удаленном от жилых построек месте и не ближе чем в 2 м от соседних участков.

На приобретение контейнеров для компостирования отходов министерство в этом году планирует выделить муниципалитетам 2 млн. евро.

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