Муниципалитету пока не удалось проверить, не живет ли семья Навицкене в мастерской

Ситуация Навицкасов тоже неоднозначная. Им на ул. Шило принадлежит участок земли в 0.1870 га. На участке три постройки: жилой дом и две мастерские. Мастерские зарегистрированы как подсобные помещения. Навицкасы являются совладельцами участка.

Мастерская семьи находится в Вильнюсе, на ул. Шило. Рядом свой дом построил исполнитель Эгидиюс Драгунас, известный как Selas. Исполнителю пришлось судиться за право жить в этом месте.

Выяснилось, что проверка до сих пор не проведена.

Мастерская - это непригодное для постоянной жизни помещение. Поэтому представители муниципалитета еще в июле сказали Delfi, что проведут проверку.

Компания мужа бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене Миндаугаса Навицкаса Litlab зарегистрирована в здании, которое находится в Павильнисском региональном парке. Delfi выяснил, что в этом месте у Навицкасов есть мастерская, в которой, по данным Delfi, семья и живет.

Площадь жилого дома составляет 142.37 м2. Похожая площадь и у мастерских, одна даже больше дома: 141.18 м2 и 151.50 м2.

По данным Центра реестров, Навицкасы являются не только совладельцами земли, но и совладельцами одной из мастерских.

Источники Delfi сообщают, что часто видят, как семья Навицкасов приезжает на участок и уезжает с него. Они подозревают, что семья там живет постоянно.

Если это правда, то налицо нарушение - в мастерской жить нельзя.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Аста Рокицкене сказала Delfi, что в соответствии со строительным регламентом STR 1.01.03:2017 „классификация построек“, мастерская представляет собой нежилое помещение.