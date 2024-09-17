Муниципалитету пока не удалось проверить, не живет ли семья Навицкене в мастерской

Компания мужа бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене Миндаугаса Навицкаса Litlab зарегистрирована в здании, которое находится в Павильнисском региональном парке. Delfi выяснил, что в этом месте у Навицкасов есть мастерская, в которой, по данным Delfi, семья и живет.
Мастерская - это непригодное для постоянной жизни помещение. Поэтому представители муниципалитета еще в июле сказали Delfi, что проведут проверку.
Выяснилось, что проверка до сих пор не проведена.
Мастерская семьи находится в Вильнюсе, на ул. Шило. Рядом свой дом построил исполнитель Эгидиюс Драгунас, известный как Selas. Исполнителю пришлось судиться за право жить в этом месте.
Ситуация Навицкасов тоже неоднозначная. Им на ул. Шило принадлежит участок земли в 0.1870 га. На участке три постройки: жилой дом и две мастерские. Мастерские зарегистрированы как подсобные помещения. Навицкасы являются совладельцами участка.
Площадь жилого дома составляет 142.37 м2. Похожая площадь и у мастерских, одна даже больше дома: 141.18 м2 и 151.50 м2.
По данным Центра реестров, Навицкасы являются не только совладельцами земли, но и совладельцами одной из мастерских.
Источники Delfi сообщают, что часто видят, как семья Навицкасов приезжает на участок и уезжает с него. Они подозревают, что семья там живет постоянно.
Если это правда, то налицо нарушение - в мастерской жить нельзя.
Представитель Министерства охраны окружающей среды Аста Рокицкене сказала Delfi, что в соответствии со строительным регламентом STR 1.01.03:2017 „классификация построек“, мастерская представляет собой нежилое помещение.
„Люди не могут постоянно жить в мастерской“, – сказала она.
Рокицкене признала, что часто фиксируются подобные нарушения, когда мастерские делают жилыми домами.
„Обращаем внимание на то, что с 1 ноября 2024 года в новой классификации из-за частых злоупотреблений не останется такого явления как творческая мастерская“, – указала Рокицкене.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Эгле Гирдаускайте-Мацкяле сказала Delfi, что в мастерской люди жить не могут.Она в июле сказала, что будет проведена проверка.
Delfi поинтересовался, проведена ли она. Муниципалитет ответил, что проверки еще не было.
Причина - владельцам мастерской не смогли вручить регистрированное письмо с предупреждением о проверке. По закону, о проверке следует информировать владельцев.
„Сейчас специалистам уже удалось связаться с владельцами, согласовывают время, проверка пройдет в этом месяце“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Сама Навицкене сказала Delfi, что письмо не забирала, поскольку была в отъезде.
„Если высылали регистрированное письмо – его я не забрала, поскольку была в отъезде. Я общаюсь с муниципалитетом по эл. почте – это более простой способ.
Что касается проверки. Этим занимается мой муж, это его мастерская. Могу заверить, что никакие препятствия не чинились. Мебель никто вывозить не будет“, – сказала Навицкене.
С Навицкасом Delfi связаться пока не удалось.