Муниципалитет Вильнюсского района пытается остановить снос дома Босаса

Муниципалитет, который должен оплатить большую часть стоимости работ по сносу, выразил недовольство, поскольку не подсчитана стоимость работ, нет сметы, а в суде уже больше года с места не сдвигается слушание по делу о расходах на строительство дома, которые оцениваются в 400 000 евро.
Суд постановил, что назначение участка - лес, а это значит, что стройка там запрещена, муниципалитет не мог выдавать разрешения на строительство.
В январе 2024 года Верховный суд Литвы принял окончательное постановление и решил, что дом Антанаса Босаса в деревне Аукштоле должен быть снесен, поскольку разрешение на его строительство было выдано нелегально.
Суд постановил, что дом должны снести в течение 6 месяцев, а 90% стоимости работ должен оплатить муниципалитет Вильнюсского района.
„Представители муниципалитета Вильнюсского района сделают все возможное, чтобы пресечь действия Антанаса Босаса, а суд был информирован о процессуальных манипуляциях Босаса. Мы планируем сегодня обратиться к Босасу/его представителю, чтобы он пояснил, по какой причине начаты работы по сносу. Мы информируем суд о начале работ. Да, мы считаем, что снос возможен только после того, как эксперты оценят стоимость таких работ, представят смету“, — сказал советник мэра Кястутис Бутвидас.
Участковый суд Вильнюсского региона рассматривает гражданское дело Босаса, который требует, чтобы муниципалитет возместил ему расходы на строительство - больше 384 000 евро.
„В суде рассматривается вопрос реальности расходов Босаса на строительство дома“, – информировал муниципалитет.
Представитель суда Довиле Стасюкинене сказала, что дело передано судье Альфредасу Юкнявичюсу 20 июля 2023 года, но до сих пор мнение сторон не выслушано.
Заседание намечено на 26 сентября, будут рассматривать данные экспертизы, во время которой подсчитывали стоимость работ.
Когда завершится слушание по этому делу, пока неизвестно.
„Полномочия судьи закончатся в октября, поэтому дело, вероятно, передадут другому судье“, – сказала Стасюкинене.
Муниципалитет Вильнюсского района уверяет, что Босас не информировал его представителей о сносе построек.
„Из полученной через СМИ информации видно, что Босас явно ведет себя нечестно, хочет поживиться за счет муниципалитета Вильнюсского района и всех его жителей“, – считают представители муниципалитета, которые утверждают, что не доказана обоснованность стоимости работ, указанной Босасом.
После того как Верховный суд вернул вопрос о расходах Босаса на строительство в суд первой инстанции. муниципалитет требовал провести экспертизу, чтобы квалифицированные специалисты оценили расходы работ, а именно реальность указанной их стоимости.
„Поскольку этот вопрос не решен, действия Босаса вызывают удивление“, - отмечают представители муниципалитета.
Аналогичное заявление с просьбой провести экспертизу в суд 11 июля 2024 года подал и адвокат Босаса.
Муниципалитет считает действия Босаса нечестными, ведь из-за сноса зданий, невозможно будет провести экспертизу. А это значит, что Босас хочет поживиться за счет муниципалитета и его жителей.