Муниципалитет услышал жителей Вильнюса: восстановят ширину сужаемой улицы

Читатель Моника обратилась в редакцию Delfi и поделилась фотографией улицы Салтонишкю, которая была сужена. На фото видно, что рядом с Департаментом полиции начали демонтаж дорожных бортов, уложенных на прошлой неделе.
Женщина писала, что, может быть, муниципалитет прислушается к мнению жителей и не сузит улицу.
Delfi напоминает, что работы на улице Салтонишкю вызвали настоящую бурю возмущения и критики со стороны водителей.
Портал Delfi обратился за комментарием в муниципалитет.
"Мы услышали замечания жителей в связи с заторами на ул. Салтонишкю, поэтому приняли решение восстановить прежнюю ширину улицы. По проектам, тротуар и зеленую зону планировали расширить за счет сокращения числа полос, но мы видим, что польза от такого решения меньше, чем создаваемые проблемы.
Из запланированных элементов на этом участке появится только островок безопасности – поскольку через ул. Салтонишкю будет проходить пешеходная и велосипедная тропа, а такую широкую улицу пересекать опасно, островок безопасности требуется по правилам. Островки безопасности появятся и на пешеходных переходах на кольцевой у бывшего педагогического университета", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.
Представители администрации муниципалитета также сказали, что на перекрестке ул. Т.Нарбуто и Салтонишкю со стороны Жверинаса останется 5 полос, как и было с начала появления островка безопасности: 2 в сторону Жверинаса и 3 в сторону ул. Т.Нарбуто.
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