Муниципалитет сообщает, какие транспортные средства в июле увезут со дворов в Вильнюсе

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неэксплуатируемых автомобилей, которые без присмотра оставлены на улицах и во дворах города, убрать их. Такие транспортные средства не только занимают место на парковке, но и загрязняют природу, пишет madeinvilnius.lt.