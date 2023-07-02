Муниципалитет сообщает, какие транспортные средства в июле увезут со дворов в Вильнюсе

Муниципалитет информирует, что бесхозные транспортные средства увезут в принудительном порядке (муниципалитет обращается в суд, транспортное средство признают бесхозным и передают муниципалитету).
Владельцев нижеследующих авто просят до 3 июля 2023 года убрать свои машины, в противном случае их увезут в принудительном порядке.
Список машин, которые уберут в июле:
1 VW DMJ37X серый ул. M. K.Огинскё, 17A Антакальнис
2 Opel без номера синий ул. Вильняус, 8, Григишкес
3 VW LT35 JCJ985 белый ул. Саусё 13-осёс, 2 Каролинишкес
4 BMW без номера серый ул. Лепкальнё, 69 Науининкай
5 Suzuki E848MM71 черный Эйшишкское шоссе, 49 Науининкай
6 BMW TUTLV905 черный ул. Капсу, 18 Науининкай
7 VWPassat без номера зеленый ул. В.А.Грайчюно, 30 Панеряй
8 Nissan Cherry DVT965 красный ул. Вилиёс, 15 Панеряй
9 Peugeot без номера белый проспект Лайсвес, 125A Пашилайчай
10 VW GDJ384 серый ул. Павильнёню, 34 Пашилайчай
11 Велосипед синий проспект Гедиминаса, 18 Старый город
12 Велосипед черный проспект Гедиминаса, 18 Старый город
13 Honda 5613EO7 черный проспект Саванорю, 23 Вилкпеде
14 Volvo EBK689 красный ул. Геросёс вильтес, 20 Вилкпеде
15 Mazda 3 AP7419ET серый ул. Жирмуну, 21 Жирмунай