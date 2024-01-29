Муниципалитет рассказал жителям, где взять оранжевые пакеты, когда они закончатся

 
ru.DELFI.lt
Vilniečiams pradedami dalinti maisto atliekoms rūšiuoti skirti maišeliai ir talpos
Vilniečiams pradedami dalinti maisto atliekoms rūšiuoti skirti maišeliai ir talpos
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotrauka
С Нового года в Вильнюсе изменился порядок сортировки отходов. Жители должны сортировать пищевые отходы. Необходимые для этого средства (оранжевые пакеты и многоразовые контейнеры) раздают в муниципалитете, староствах и некоторых магазинах. Пока в магазинах оранжевых пакетов нет. Муниципалитет рассказал, что делать тем, кто использовал выданные пакеты, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Пакеты и контейнеры будут раздавать весь этот год. Согласно подсчетам, одного рулона с пакетами домашнему хозяйству хватит на три месяца, после того, как люди используют пакеты, могут прийти и бесплатно получить новые", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Дальнейшие решения будут приниматься, когда муниципалитет оценит, сформировались ли у жителей привычки сортировки и растет ли количество сортируемых пищевых отходов. После этого, вероятно, оранжевые пакеты появятся в продаже.

На данный момент жителям раздали 70 000 комплектов средств для сортировки, муниципалитет продолжает их раздачу. Мобильные команды стараются раздавать их ближе к месту жительства людей - в ТЦ и магазинах.

"Мобильные команды каждый день приезжают в разные места не меньше чем на 3 часа. График составляют так, чтобы в течение двух недель команда приезжала хотя бы по разу в каждое из 21 староств", – сказал Грубинскас.

Для удобства жителей создана страница в интернете, на которой можно проверить, где и когда раздают пакеты и контейнеры. Информацию можно найти здесь: https://atliekuetiketas.lt/dalinimo-grafikas/

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии