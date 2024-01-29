Муниципалитет рассказал жителям, где взять оранжевые пакеты, когда они закончатся

"Пакеты и контейнеры будут раздавать весь этот год. Согласно подсчетам, одного рулона с пакетами домашнему хозяйству хватит на три месяца, после того, как люди используют пакеты, могут прийти и бесплатно получить новые", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Дальнейшие решения будут приниматься, когда муниципалитет оценит, сформировались ли у жителей привычки сортировки и растет ли количество сортируемых пищевых отходов. После этого, вероятно, оранжевые пакеты появятся в продаже.

На данный момент жителям раздали 70 000 комплектов средств для сортировки, муниципалитет продолжает их раздачу. Мобильные команды стараются раздавать их ближе к месту жительства людей - в ТЦ и магазинах.

"Мобильные команды каждый день приезжают в разные места не меньше чем на 3 часа. График составляют так, чтобы в течение двух недель команда приезжала хотя бы по разу в каждое из 21 староств", – сказал Грубинскас.