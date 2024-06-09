2024.06.09 11:33

Муниципалитет просит как можно скорее убрать с улиц столицы 7 автомобилей

 
ru.DELFI.lt
Įspėjo: gatves valyti trukdantys automobiliai bus nutempiami priverstinai
Įspėjo: gatves valyti trukdantys automobiliai bus nutempiami priverstinai
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неэксплуатируемых и оставленных без присмотра транспортных средств как можно скорее убрать их с улиц города. Такие оставленные без присмотра автомобили не только занимают места на стоянках, но и представляют угрозу с точки зрения охраны окружающей среды.

Муниципалитет информирует, что если эти автомобили не уберут законные владельцы, будет инициирована процедура их признания бесхозными, тогда их судьбу будет решать муниципалитет – их увезут на охраняемую стоянку, где они и будут стоять до принятия решения судом.

Владельцев авто просят убрать их до 16 июня 2024 года.

Вот список этих транспортных средств:

марка номер цвет адрес район

Kia без номера серый ул. Дидлаукё, 55 Фабийонишкес

Renault без номера белый ул. Панерю, 64А Панеряй

Saab без номера красный ул. Панерю, 4 Панеряй

Nissan EJK628 красный ул. Максимилишкю, 4 Панеряй

AUDI KTVP301 красный ул. Калварию, 157 Веркяй

MB без номера белый ул. Атейтес, 10 Веркяй

Volvo 921BSH белый ул. Жирмуну, 111 Жирмунай

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