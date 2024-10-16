2024.10.16 15:18

Муниципалитет призывает вильнюсцев заглянуть в почтовые ящики

 
ru.DELFI.lt
Raktai
Raktai
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Вильнюсский муниципалитет призывает горожан заглянуть в почтовые ящики, там можно найти информационную брошюру „Если кризис или война: что делать?“, пишет портал madeinvilnius.lt.

В брошюре есть короткая информация о том, что делать во время чрезвычайных ситуаций и как к ним подготовиться. Муниципалитет призывает жителей ознакомиться с брошюрой и запомнить, где находится ближайшее убежище, записать контакты родственников и соседей.

После того как вы прочтете брошюру, положите ее в доме в таком месте, где она будет доступна всем членам семьи.

Такие брошюры раздадут всем жителям столицы. Их до конца года будут оставлять в почтовых ящиках жителей.

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