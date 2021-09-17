Муниципалитет приводит в порядок один из самых привлекательных районов Вильнюса, жители называют происходящее абсурдом

Новые дома в Жирмунай в последнее время растут как грибы после дождя. Выбор большой - от новых кварталов, до отдельного дома среди старых многоквартирных домов. Местные жители называют такие проекты недоразумением, а городские власти – обдуманным обновлением территории с уплотнением застройки.

Delfi получил немало писем от жителей района, люди жалуются на царящий хаос и появляющиеся в самых неожиданных местах дома.

По словам жителей, у них забирают зеленые зоны. Кроме того, возникает проблема с парковкой.

Сейчас жирмунайцы объединились и выступают против трех проектов: Minties g. 42Б, Жирмуну, 48Б, Тускулену, 3A.

По данным Citify, строительство на Тускулену уже начато, два других проекта находятся на стадии согласования.

"Сейчас у нас есть зеленые зоны, а вместо них намереваются построить какие-то инородные объекты. Мы против, но нас никто не слышит. Где будет въезд, где стоянки, где эти люди будут ходить? Где зеленая зона? Я уже не говорю о том, что постройки закроют солнце. Абсурд, почему такое проектируют именно в Жирмунай?", – удивляются жители.

Жители района намерены подписывать петицию против уплотнения района, они обращались в Национальную земельную службу, в муниципалитет. Муниципалитет на обращение жителей до сих пор не ответил.

Ранее в комментарии Delfi муниципалитет писал, что интенсивное расширение Жирмунай - естественный процесс роста города: вместо советского района появится многофункциональное продолжение центра города

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис тогда говорил, что район вскоре будет обновлен.

"Мы будем добиваться, чтобы там появилось больше рабочих мест, услуг, разнообразного жилья, приспособленных для жизни горожан улиц, чтобы на улицах протекала социальная жизнь, предоставляли услуги, а в безопасных дворах могли спокойно играть дети", – сказал тогда собеседник.

Сейчас муниципалитет на вопрос об уплотнении Жирмунай отвечает, что следует своему плану: "Согласно общему плану Вильнюса, в части советских районов возможно новое строительство, при этом строитель обязуется комплексно реновировать инфраструктуру квартала (систему подъездов, зеленых насаждений, спортивные площадки, зоны отдыха). Минимальная сумма инвестиций – 100 евро/ кв. м от общей площади здания".

Представитель группы Inreal Томас-Совиюс Квайницкас сказал, что отдача зеленых зон под строительство без компенсации жителям - не самая хорошая практика.

Он заметил, что уплотнение застройки влияет на цену недвижимости.