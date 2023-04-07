Муниципалитет приглашает жителей на субботник

Жиытелей приглашают собраться у кругового перекрестка ул. Витянё и Т.Шевченкос. От этого перекрестка до комиссариата полиции и посадят 1686 рябинников японских спирей. Тем, у кого не будет перчаток и лопаток, все необходимое выдадут на месте.

В весеннем и осеннем субботниках прошлого года участвовали больше 1000 вильнюсцев. Тогда деревья и кусты сажали на проспекте Конституциёс, проспекте Саванорю, на ул. П.Лукшё, в Павильнисе.