Муниципалитет планирует ликвидировать столичный Дом учителей

Планируется прекратить деятельность этого учреждения путем ликвидации. Имущество и деятельность Дома учителей передадут Вильнюсскому центру культуры.
Этот центр станет также администратором костела Св. Екатерины, ранее его администратором был Дом учителей.
Муниципалитет называет ликвидацию юридическим процессом, в ходе которого объединят бюджетное и публичное учреждения с переводом работников в Вильнюсский центр культуры.
По данным муниципалитета, Дом учителей сейчас выполняет в основном функции администратора – у него много помещений, а никакой особой деятельностью учреждение не занимается.
Ликвидацию Дома учителей должен одобрить горсовет.
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