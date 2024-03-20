Муниципалитет планирует ликвидировать столичный Дом учителей

 
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ФОТО: DELFI (K.&#268;achovskio nuotr.)

Комитеты горсовета Вильнюса обсуждают вопрос ликвидации Дома учителей, сообщает портал 15min.

Планируется прекратить деятельность этого учреждения путем ликвидации. Имущество и деятельность Дома учителей передадут Вильнюсскому центру культуры.

Этот центр станет также администратором костела Св. Екатерины, ранее его администратором был Дом учителей.

Муниципалитет называет ликвидацию юридическим процессом, в ходе которого объединят бюджетное и публичное учреждения с переводом работников в Вильнюсский центр культуры.

По данным муниципалитета, Дом учителей сейчас выполняет в основном функции администратора – у него много помещений, а никакой особой деятельностью учреждение не занимается.

Ликвидацию Дома учителей должен одобрить горсовет.

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