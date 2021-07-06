По словам представителей муниципалитетов, в регионах есть немало зданий, в которых можно разместить мигрантов, но эти здания муниципалитетам не принадлежат. Большая часть таких зданий – собственность правительства или министерств.

"Мы оценили актуальность проблемы и подтверждаем, что готовы по мере возможностей сотрудничать в деле принятия мигрантов, если будет решено разместить их на нашей территории, но не в принадлежащих муниципалитету зданиях", - указал заместитель главы администрации мэрии Лаздийского района Саулюс Петраускас.

"В регионах есть немало зданий, которые своей инфраструктурой полностью отвечают базовым требованиям для размещения мигрантов. Но они принадлежат не муниципалитетам, а министерствам и правительству. Именно в такие здания в первую очередь следует помещать нелегалов, поскольку это своеобразные базы отдыха или центры обучения министерств и правительства, там есть вся необходимая инфраструктура. У муниципалитетов нет никаких зданий за исключением помещений общественного назначения, например, школы", - сказала вице-президент Литовской ассоциации муниципалитетов Аусма Мишкинене.

В минувшие выходные Лаздийский район принимал 72 нелегалов, их разместили в Капчаместисе, в помещении начальной школы. Кроме того, мигрантов планируют поселить и в бывшем детском доме Židinys.

"Сейчас не время думать о стоимости инвестиций: в здании нет воды, нет сантехники, не работает канализация, не завершены работы с электроинсталляцией. Мы продавали это здание, но пока не нашли покупателя. Сейчас пытаемся минимально привести его в порядок, чтобы обеспечить хотя бы базовые удобства", - сказала Мишкинене.

Она порадовалась, что в выходные глава МВД Агне Билотайте пообещала жителям, что эти расходы компенсирует правительство, как и питание нелегалов.

"Все принадлежащие муниципалитету здания сейчас либо активно используют по назначению, либо они не отвечают базовым требованиям (без воды, электричества, туалетов, душевых), чтобы их подготовить, нужны деньги и время.

Временно мы минимально подготовили здание бывшего детского дома", - сказала Мишкинене.

По ее словам, в районе есть отличные помещения, где в любой момент можно поселить несколько сот мигрантов. Это общежитие филиала Жирмунайского центра обучения. Здание принадлежит Министерству образования.

"Это четырехэтажное здание отлично подошло бы, там 44 жилых комнаты, есть вода, другие коммуникации, помещения просторные, все условия созданы, как для одиноких людей, так и для семей. Рядом есть действующая столовая, которая может обеспечить питание, не было бы расходов на доставку еды", - сказала мэр, заметив, что такое предложение они выслали правительству.

По телефону о таком предложении информированы и варенские пограничники.

"Я была удивлена, что наше предложение встретили упреком, будто муниципалитет не хочет участвовать в решении проблемы. Как это? Напротив – мы показали министерству, что у него есть здания, которые можно использовать для размещения нелегалов. Если бы это были наши здания, то там бы уже жили мигранты, их не пришлось бы размещать в помещениях действующей школы", - сказала Мишкинене.