Муниципалитет отреагировал на незаконный снос дома в районе Жверинас

Разрешение на снос этого здания Вильнюсский муниципалитет не выдавал. Несмотря на то, что сейчас здание уже не включено в реестр культурных ценностей, цель Вильнюсского муниципалитета - сохранение уникальной застройки Жверинаса, поэтому Департамент культурного наследия просили признать это здание зданием урбанистической застройки исторического района, чтобы защитить его от сноса. На прошлой неделе было принято решение заказать оценку состояния здания, оценить его ценность, архитектурные элементы. На прошлой неделе было принято решение заказать оценку состояния здания, оценить его ценность, архитектурные элементы.
Незаконные действия застройщика не останутся безнаказанными. Муниципалитет обратится в Инспекцию по строительству, которая расследует случаи самовольного строительства, сноса зданий и назначает штрафы. Затем муниципалитет потребует, чтобы застройщик заплатил установленный штраф за незаконные действия. В-третьих, могут быть ограничены возможности застройщика распоряжаться участком. Наша цель, сделать так, чтобы Жверинас сохранил свою уникальность, своеобразный архитектурный стиль.
Цель Вильнюсского муниципалитета - сохранение уникальности и своеобразного архитектурного стиля района Жверинас.