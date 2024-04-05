Муниципалитет: отопление в Вильнюсе пока отключать не будут

На следующей неделе снова прогнозируют температуру 22 градуса тепла, днем будет не ниже 16. На улице светит солнце, в домах по-прежнему работают батареи центрального отопления, квартиры становятся похожи на теплицы. Однако по крайней мере на этой неделе отопление в домах еще не отключат.