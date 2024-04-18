Муниципалитет хочет снести "Дом Москвы", но правительство выступает против

"По данным муниципалитета, Министерство охраны окружающей среды ищет юридические возможности для национализации здания. Нынешняя правовая база сделать это не позволяет", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Он прибавил, что муниципалитет по-прежнему собирается снести "Дом Москвы". Разрешение на снос выдал Вильнюсский участковый суд.
Между тем Министерство охраны окружающей среды хочет национализировать здание.
"Дом Москвы" по решению суда должны были снести до конца 2023 г. Тогда сообщалось, что снос затягивается из-за процедуры закупки услуги.
Вильнюсский участковый суд еще в декабре 2016 года признал выданное в 2008 г. разрешение на строительство недействительным и обязал Публичное учреждение "Дом Москвы" обратиться за новым разрешением и перестроить здание в соответствии с новым документов.
Поскольку строитель этого не сделал, суд разрешил снести здание. В феврале 2020 г. продлил действие решение на два года, последний срок истек в октябре 2023 г.
Идея "Дома Москвы" родилась в 2004 году после визита мэра Москвы Юрия Лужкова в Вильнюс. Тогда было решено осуществить такой проект.
В 2017 году Департамент госбезопасности (ДГБ) в оценке угроз нацбезопасности отметил, что "перспективы "Дома Москвы" в Вильнюсе имеют сравнительно большое символическое и практическое значение для России как потенциальный инструмент воздействия политики соотечественников и публичной дипломатии".