Муниципалитет: Астраускайте не может работать в школе из-за плохой репутации и расследования

Он подтвердил, что муниципалитет проведет служебную проверку в связи с действиями директора гимназии "Ювента" Ирины Игнатавичене.

По словам вице-мэра, требования безупречной репутации распространяются не только на руководителей, но и на учителей школ, а Астраускайте, кроме прочегоė, является одной из обвиняемых в деле о беспорядка у парламента.

"Эта установка в силе и в данном случае: тот факт, что госпожу Астраускайте наняли учителем средней школы, идет вразрез с требованием о безупречной репутации. Наши отделы должны начать проверку в связи с действиями директора гимназии", – сказал Гульбинас во вторник.

"Юридическую оценку я дать не могу, но мы, наверное, в жизни имеем и ценностные ориентиры, а после всех событий и незавершенных дел в судах принимать ее на работу в школу учить детей, в моем понимании, совершенно неприемлемый шаг", – сказал вице-мэр.

Астраускайте известна как человек, активно протестующий против власти. Она является одной из подозреваемых в деле об августовских беспорядках у парламента. Ее обвиняют в организации беспорядков, провокациях.