Мрачный прогноз на начало ноября: на кладбище - с зонтиками, ситуацию на дорогах осложнит туман

На юго-западе страны возможны прояснения. Ожидается кратковременный, небольшой дождь, местами туман. Туман, образовавшийся ночью, местами сохранится и в первой половине дня, преимущественно в восточных районах.

Будет дуть переменчивый ветер. Днем температура воздуха будет колебаться от 8 градусов тепла в северо-восточных районах до 13 градусов у взморья.

В ночь на среду к нашей стране подойдёт холодный атмосферный фронт. Облаков будет довольно много. Местами пройдут небольшие дожди.

Уже во вторник вечером снова начнет образовываться туман, который к утру распространится на большую часть страны. Ветер будет слабым. Ночью похолодает до 5-10 градусов.

В среду упомянутый фронт пройдет через Литву. Во многих местах ожидается дождь. После того этого ожидаются прояснения. Густой туман затруднит дорожное движение в утренние часы.

Максимальная температура будет достигать 9-14 градусов. Теплее всего будет в восточных районах, теплее всего – на взморье.