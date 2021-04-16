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В пятницу погоду в Литве обусловит северо-западная часть черноморского циклона. Толстый слой облаков покроет небо почти надо всей страной, прояснения возможны только на севере. Во многих районах пройдет дождь, более интенсивными осадки будут на юге страны.
Мрачная погода уходит: в выходные будет до 19 градусов тепла
© DELFI / Karolina Pansevič

Будет дуть сильный северо-восточный ветер. Средняя температура днем будет 9–11, а на севере 12–14 градусов.

В субботу этот циклон понемногу утратит свои силы, давление понемногу увеличится, будет больше прояснений. Однако короткие, небольшие дожди еще возможны в большинстве районов страны. Снова будет дуть неприятный северо-восточный ветер. Ночью будет 2–7 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до 12–17 градусов, теплее будет на севере.

В воскресенье погоду обусловит юго-западная часть антициклона, установившегося над Европой. Вероятность осадков невелика, только на юге возможны небольшие осадки. Снова будет дуть ветер. Ночью 3–8, днем будет солнечно и тепло: в тени будет 14–19 градусов тепла, только на Куршской косе будет 12 градусов тепла.

Зона высокого давления обусловит погоду и в начале следующей недели.

В понедельник будет без осадков, ожидается солнечная погода. Ночью 2–7, днем 13–18 градусов тепла. Во вторник будет облачнее, увеличится вероятность осадков, будет немного прохладнее.

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