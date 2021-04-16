Мрачная погода уходит: в выходные будет до 19 градусов тепла

Будет дуть сильный северо-восточный ветер. Средняя температура днем будет 9–11, а на севере 12–14 градусов.

В субботу этот циклон понемногу утратит свои силы, давление понемногу увеличится, будет больше прояснений. Однако короткие, небольшие дожди еще возможны в большинстве районов страны. Снова будет дуть неприятный северо-восточный ветер. Ночью будет 2–7 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до 12–17 градусов, теплее будет на севере.

В воскресенье погоду обусловит юго-западная часть антициклона, установившегося над Европой. Вероятность осадков невелика, только на юге возможны небольшие осадки. Снова будет дуть ветер. Ночью 3–8, днем будет солнечно и тепло: в тени будет 14–19 градусов тепла, только на Куршской косе будет 12 градусов тепла.

Зона высокого давления обусловит погоду и в начале следующей недели.

В понедельник будет без осадков, ожидается солнечная погода. Ночью 2–7, днем 13–18 градусов тепла. Во вторник будет облачнее, увеличится вероятность осадков, будет немного прохладнее.