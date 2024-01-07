Мрачная перспектива для литовских пенсионеров: государство не обеспечит и трети их прежних доходов

"Мы не считаем пожилого человека человеком. Это наследие аграрного общества, когда, кажется, что если человек вырастил детей и уже ничего не должен хотеть, ему приходится довольствоваться бедным существованием. Так было на протяжении всего периода Независимости", - говорит Р. Лазутка. По его словам, иллюстрацию такого отношения можно увидеть, посмотрев на посетителей кафе в Литве и зарубежных странах. За столами мы увидим почти исключительно молодежь, в тоже время на Западе развлекаются люди всех возрастных групп.