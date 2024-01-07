Мрачная перспектива для литовских пенсионеров: государство не обеспечит и трети их прежних доходов

 
Лукас Микнявичюс
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Молодые люди, которые сейчас в нашей стране выходят на рынок труда, по достижении пенсионного возраста могут рассчитывать на то, что их государственная пенсия не составит и трети их доходов, говорится в новом исследовании Агентства экономического сотрудничества и развития (EBPO). Эксперты говорят, что выводы этого исследования можно критиковать, но это не меняет того факта, что Литве следует больше заботиться о благосостоянии будущих пенсионеров.

В недавно опубликованном отчете EBPO говорится, что нынешние 22-летние, которые только сейчас выходят на рынок труда, по достижении пенсионного возраста будут получать пенсию от Литовского государства, которая составит лишь 28,9 % их прежних доходов. Это самый низкий показатель среди 39 стран, рассмотренных в исследовании.

По данным EBPO, Португалия по прошествии четырех десятилетий будет самой щедрой по отношению к своим пенсионерам: государственная пенсия составит 98,8% прежних доходов.

Ожидается, что пенсия будет превышать 90% прежнего заработка в Турции, Нидерландах и Греции. Средние данные этого показателя в странах EBPO вдвое выше, чем в Литве – 61,4 %.

Расчеты EBPO сравнивают пенсии с ожидаемой средней заработной платой, а также предполагают, что законы, определяющие размер и порядок расчета пенсий в государствах останутся такими, какие они есть сейчас.

Эксперты, опрошенные Delfi, говорят, что выводы EBPO не обязательно верны, реальность может быть совершенно иной. С другой стороны, очевидно, что в нынешней пенсионной системе нашей страны есть запрограммированная проблема.

Наблюдается проблема в отношении к пожилым людям

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка, который поделился данными EBPO в Facebook, сказал Delfi, что низкие будущие государственные пенсии в нашей стране запрограммированы в отношении к самим пенсионерам, которое необходимо изменить.

"Мы не считаем пожилого человека человеком. Это наследие аграрного общества, когда, кажется, что если человек вырастил детей и уже ничего не должен хотеть, ему приходится довольствоваться бедным существованием. Так было на протяжении всего периода Независимости", - говорит Р. Лазутка. По его словам, иллюстрацию такого отношения можно увидеть, посмотрев на посетителей кафе в Литве и зарубежных странах. За столами мы увидим почти исключительно молодежь, в тоже время на Западе развлекаются люди всех возрастных групп.

Romas Lazutka

По словам Р.Лазутки, расчеты EBPO основаны на действующих Законах о пенсиях. По его словам, пенсии в нашей стране индексируются ежегодно, их размер привязывается к средней зарплате, но, по мнению эксперта, этого недостаточно.

"Формула индексации такова, что пенсии повышаются настолько, насколько увеличивается средняя зарплата работающих и количество занятых. При этом учитывается не только рост средней заработной платы за последние три года, но и прогноз того, насколько вырастет заработная плата в ближайшие три года. Однако Минфин склонен снижать свои прогнозы. За последние несколько лет зарплаты выросли примерно на 9-12%, тогда как прогнозировали на 5-6 %", - поясняет Р. Лазутка.

В результате, по его словам, возникает ситуация, когда зарплаты растут быстрее, чем пенсии, а разрыв между трудовыми доходами и пенсиями увеличивается.

Профессор отмечает, что рост зарплат увеличивает доходы "Содры", а в бюджете этого учреждения на ближайшие годы запланирован резерв более чем на 0,5 миллиарда евро.

Таким образом, деньги на повышение пенсий есть, но закон работает так, что быстрее их повысить невозможно. А данные EBPO показывают, к чему это в конечном итоге приведет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии