2024.09.17 07:28

Можно наслаждаться летней погодой: синоптики перемен пока не обещают

 
ru.DELFI.lt
Vasara Vilniuje
Vasara Vilniuje
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Во вторник днем в Литве закрепится антициклон. Будет ясно и солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 23-27 градусов, на Куршской косе будет около 22 градусов.

Ночь на среду будет спокойной. Облака появятся лишь местами, поэтому можно будет любоваться звездным небом. Ночью будет 9-14, у моря 15-17 градусов тепла.

В среду днем погода будет летней. Облаков в небе будет немного, поэтому осадков не ожидается. Воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

В четверг антициклон уходить не намерен, по-прежнему ждет теплая погода. Ночь будет звездной. Температура ночью опустится до 8–13, на Куршской косе до 14–16 градусов тепла.

В четверг днем перемен не ожидается. Дождей не будет. Во второй половине дня воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

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