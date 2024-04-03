Можно ли получить штраф, если оставить машину "на месте для семьи", приехав без домочадцев

Каролис рассказал свою историю журналисту Delfi. По его словам, в праздники он оставил машину "на семейном месте" около одного столичного торгового центра. По его словам, во второй день Пасхи на стоянке было полно машин, поэтому он не сразу нашел место для парковки.

"Я не помню, был ли в машине, которая уехала с этого места только водитель или еще и пассажиры, но я увидел свободное место и сразу встал на него. Я оставил машину, пошел в магазин, купил все необходимое и вернулся к машине. Пока я складывал покупки в багажник, рядом остановился другой автомобиль, водитель которого стал кричать на меня.

Это не был разговор. Он открыл окно и стал оскорблять меня, спрашивал, не слепой ли я, не инвалид ли? Я ответил, что уже уезжаю, он может успокоиться, но тогда мужчина вообще как сцепи сорвался: стал не только оскорблять, но и угрожать, что вызовет полицию. Я уже сложил покупки, не хотел продолжать конфликт и повез тележку в павильон, потом вернулся и сел в машину. В это время мужчина поставил машину так, что я не мог выехать и продолжал скандалить, сказал, что я не смогу уехать, а он вызовет полицию. Однако он заблокировал путь и другим воителям, они стали сигналить, мужчине пришлось отъехать. Я сразу же выехал с этого места", – рассказал Каролис.