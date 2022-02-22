Никто и не заподозрил бы, что Семешка в отпуске, если бы он сам не разместил в социальных сетях фотографию под пальмой.

Представители МО указали Delfi, что Семешка уехал в отпуск, который был заранее запланирован, "перед этим он передал другим управление департаментами и позаботился о том, чтобы работа в них проходила гармонично".

"Тот факт, что вице-министр в отпуске, на работу не как не влияет. Воце-министр Семешка всегда на связи и отвечает на вопросы, если они возникают. В случае необходимости он сможет немедленно вернуться в Литву", – сказано в ответе МО Delfi.

"Департамент МО, отвечающий за службу в армии и персонал, не собирает информацию о том, где работники находятся во время отпуска, равно как и другую личную информацию", – отмечает МО.