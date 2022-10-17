Как сообщил в субботу журналистам викарий Виленско-Литовской епархии Тракайский епископ Амвросий, проходившие Синоды не рассматривали прошения литовских православных о признании автономнии православной церкви в Литве.

"Это прошение подано, никаких признаков, что оно будет отклонено, нет. Мы всё делаем, чтобы к нам пришла эта автономия. Но указывать Синоду мы не можем", - заявил он.

"Мы надеемся, что решение будет принято как можно скорее, мы к этому стремимся и даже требовали этого", - добавил епископ.

Поинтересовавшись, почему этот вопрос не рассматривается, Амвросий ответил: "может быть, мы мало молимся, и вы мало молитесь?"

Амвросий отвечал на вопросы журналистов в субботу, когда проходил крестный ход с чудотворной Сурдегской иконой Божией Матери. Эта важная для православных Литвы икона была впервые более чем за двадцать лет привезена из Каунаса в Вильнюс.

Главы православной церкви России выражают поддержку войны в Украине, поэтому церковь подвергается критике, обсуждаются санкции Евросоюза (ЕС) в отношении патриарха Кирилла - в июне ограничения не были приняты, так как Венгрия была против.

Одобряют не все решения Синода

Московский Синод продлил полномочия митрополита Иннокентия, он сохранит полномочия предстоятеля Православной Церкви в Литве. Митрополиту Виленскому и Литовскому Иннокентию исполнилось 75 лет - в соответствии с существующими правилами, все архиереи Московского Патриархата обязаны по достижении 75-летия подать прошение об уходе на покой. Решение о принятии прошения или его отклонении принимает Синод.

Как сообщил портал bernardinai.lt, в четверг Синод кроме других решений также фактически признал аннексию Россией областей Украины и начал менять свою административную структуру согласно новой политической реальности.

В тексте Синода уже говорится о беженцах из "Донбасса, Херсона, Запорожской области и Украины", таким образом предполагается, что это территории разных государств. Также от Украинской церкви Московского патриархата Синод отделил еще одну епархию.

Епископ Амвросий заявил, что православные Литвы не согласны с этими решениями.

"Мы можем не соглашаться с некоторыми политическими заявлениями Синода, если они связаны с таким острым вопросом, как Украина, - мы не считаем, что некоторые решения являются необходимыми, так как они политические, а не духовные", - заявил он.

Избегает высказывать позицию по оккупации

Представитель православных Литвы также отметил, что негативно оценивает атаки российской армии против гражданских и даже религиозных объектов, а также действия патриарха Кирилла по благословлению направляющихся на войну с Украиной военных и даже военной техники.

"Негативно", - заявил он.

Однако он избегал высказывания своей позиции о том, признают ли православные Литвы суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая аннексированные Россией Крым и области на юго-востоке страны.

"Я плохо учил географию в школе. Плохо учил географию, извините (...), думаю, что это должны решать политики, а не священники", - ответил он.

На вопрос о роли президента России Владимира Путина в войне, он ответил: "да поможет ему Бог, чтобы он спасся".

"Конечно, у каждого из нас есть определенные грехи, ошибки. Думаю, что он тоже человек, ему тоже нужно молиться и раскаяться", - заявил Амвросий.

Он сказал, что православные Литвы молятся, чтобы "в Украине был мир, и люди прекратили бить и убивать друг друга". В войне, по его мнению, "виновато наше человечество".

"Все на земле как большая семья. И когда люди ругаются, воюют, дерутся, вопрос - кто виноват в этой семье? (...). Говорить, что муж виноват, или жена, или дети, думаю, было бы ошибкой. Думаю, что виноваты те, у кого была цель, чтобы случилась эта война. А у кого есть такая цель, только Бог знает".

Стремление к автономии - после внутренних разногласий

После того, как часть православных священников Литвы начала критиковать кремлевское вторжение, митрополит Иннокентий в конце июня лишил священного сана четырех священнослужителей. Они признаны совершившими канонические преступления.

Сами священники говорят, что такое решение в их отношении было принято именно потому, что они критиковали вторжение в Украину и поддержку этих действий РПЦ.

Руководство Православной церкви в Литве утверждает, что осуждает развязанную Россией войну, что информировало об этом Москву, и поэтому отвергает обвинения со стороны отколовшихся священников.

Лишенные священного сана и некоторые другие литовские православные священнослужители просят Константинопольского Патриарха позволить Литве восстановить каноническое подчинение ему.

В ответ на эту ситуацию Православная церковь в Литве публично заявила о своем стремлении к большей автономии. Православный епископ Амвросий, который встречался с Кириллом, сообщил в июле журналистам в Вильнюсе, что получил положительную реакцию патриарха на предложение предоставить Виленской и Литовской епархии статус автономной церкви. Тогда епископ выразил надежду, что просьба будет рассмотрена на ближайшем заседании Синода, то есть в начале августа, однако Синод до сих пор не начал рассмотрение этого вопроса.

Автономия позволит выбирать митрополита в Литве, хотя кандидатов может предлагать и патриарх Кирилл, у Московского патриархата не будет права отстранять выбранного в Литве владыку. Также у Православной церкви Литвы будет право назначать епископов и других священников.

В настоящее время Православная церковь Литвы является одной из девяти традиционных религиозных общин Литвы. У нее титул метрополии, входящей в Патриархат Московский и Всея Руси. Статут самоуправляемых церквей уже есть у православных церквей Эстонии, Латвии и Молдовы.