Мошенники, выдававшие себя за женщин, выманили у мужчины почти 30 000 евро

Согласно судебному делу, представившись Моникой и завоевав доверие потерпевшего сообщениями о якобы завязывающихся романтических отношениях, обвиняемые представили ему вымышленную историю о якобы необходимой помощи и убедили его одолжить деньги. После того, как мужчина поделился своими банковскими данными, группировка незаконно провела 13 финансовых операций и присвоила 4 тыс. 345 евро.

Затем подсудимые представили еще одну сфабрикованную историю. Сказали, что срочно нужны деньги на покупку дома.

Мошенники убедили жертву взять кредит в кредитной компании. Мужчина снова передал свои банковские реквизиты, и обвиняемый взял 4 кредита на общую сумму 25 000 евро. После этого мошенники нашли человека, который за вознаграждение разрешил им пользоваться своим банковским счетом. В тоже время один из подсудимых, используя полученные мошенническим путем данные, незаконно получил доступ к банковскому счету потерпевшего и перевел деньги.