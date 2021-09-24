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Трудно найти тех, кто не верит, что ситуация на рынке недвижимости в этом году была успешной. Однако активность рынка не была незамеченной: появились мошенники. Вильнюсцы делятся объявлениями мошенников, в которых можно найти фотографии жилья, украденные не только с зарубежных, но и с литовских порталов. Такие мошенники, "сдающие или продающие" жилье, требуют, чтобы потенциальные покупатели немедленно внесли залог. Люди предупреждают: не удивляйтесь, если в интернете вы найдете фотографии своего жилья, а брокеры говорят: ни в коем случае не переводите аванс, не подписав документы.
Kaip taupyti?
Kaip taupyti?
© Shutterstock

В Литве значительно вырос спрос на арендуемые и продаваемые квартиры и дома, чем и пользуются мошенники. В социальных сетях жители, в основном вильнюсцы, делятся подозрительными или "липовыми" объявлениями. Такие сообщения бывают двух типов. В одних объявлениях используют фотографии, украденные с зарубежных порталов, а авторы других крадут фото с литовских порталов. Иногда такие объявления бывают вообще без фотографий. Авторы всех этих объявлений требуют как можно скорее перевести аванс, еще до осмотра жилья.

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Один из последних случаев – женщина обнаружила на портале объявление со снимками своего дома.

Нет статистики, сколько таких ненастоящих объявлений можно найти в интернете. Не известно также, сколько людей попадается на крючок мошенников.

Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис информировал Delfi, что есть лишь общая информация по мошенничеству, за 8 месяцев этого года количество таких преступлений выросло (11,7%).

Аналитик Арнольдас Антанавичюс отметил, что мошенники особенно активны в социальных сетях.

"В социальных сетях люди делятся объявлениями мошенников, предупреждают об опасности", – сказал собеседник.

Он заметил, что чаще обманывают тех, кто ищет жилье для аренды.

"Если люди ищут жилье для аренды, то просят перевести аванс, в противном случае квартиру сдадут другим. В случае с продажей, тут уже встречается реже такой вариант. Но в любом случае, жилье без владельца не продашь", – подчеркнул Антанавичюс.

Если фотографии вашего дома появились в интернете, не беспокойтесь, его без вас не продадут, но о мошенничестве все же надо сообщить в полицию.

Pilkas namas
Pilkas namas
© Shutterstock

Активность мошенников, по словам Антанавичюса, отражает активность на рынке недвижимости. Если мошеннику удается обмануть арендатора или покупателя, значит, участники рынка спешат с покупкой или арендой, не оценивают риски.

Представитель компании Ober-Haus Марюс Чулада напоминает, что активность мошенников на рынке аренды возрастает осенью каждого года, обычно в сентябре-октябре.

Vienas naujausių pranešimų apie galimą sukčiavimą. Tos pačios buto nuotraukos galimai naudojamos ir Lenkijoje, ir Lietuvoje esančiam turtui.
Vienas naujausių pranešimų apie galimą sukčiavimą. Tos pačios buto nuotraukos galimai naudojamos ir Lenkijoje, ir Lietuvoje esančiam turtui.
© Facebook

Собеседник отметил, что отдельной статистики по мошенничеству с недвижимостью нет, а это плохо тем, что нельзя оценить масштабы такой деятельности.

"Как избежать убытков? Очень просто: убедиться в том, что вы общаетесь с владельцем, или уполномоченным лицом владельца, агентством с хорошей репутацией. Стоит попросить предъявить документы с правом на собственность, другие доказательства того, что у человека есть право на недвижимость и т.д.", – заметил собеседник.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя давать аванс, пока не подписаны соответствующие документы.

"В случае покупки нельзя платить депозит и т.д., пока не подписан договор или другой документ. Важно проверять документы, смотреть, кто владелец. Не надо спешить, если вы видите, что человек старается быстрее получить деньги, лучше отказаться от такого предложения", – советует собеседник.

По словам Чулады, не надо забывать и оценку фотографий. Сейчас в Google можно проверить, оригинальные ли фотографии используются в объявлении. Конечно же, нельзя давать аванс, если вы не осмотрели недвижимость.

"Вероятно, в таких случаях жилье предлагают по более привлекательной цене, – в надежде на большой интерес, тем более сейчас, когда рынок активный, надеются попасть на доверчивого клиента и воспользоваться им. Наш совет – перед тем как дать деньги, подпишите договор или другой документ. А во время подписания выясните, точно ли недвижимость принадлежит этому человеку", – сказал специалист.

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