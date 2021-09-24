В Литве значительно вырос спрос на арендуемые и продаваемые квартиры и дома, чем и пользуются мошенники. В социальных сетях жители, в основном вильнюсцы, делятся подозрительными или "липовыми" объявлениями. Такие сообщения бывают двух типов. В одних объявлениях используют фотографии, украденные с зарубежных порталов, а авторы других крадут фото с литовских порталов. Иногда такие объявления бывают вообще без фотографий. Авторы всех этих объявлений требуют как можно скорее перевести аванс, еще до осмотра жилья.

Один из последних случаев – женщина обнаружила на портале объявление со снимками своего дома.

Нет статистики, сколько таких ненастоящих объявлений можно найти в интернете. Не известно также, сколько людей попадается на крючок мошенников.

Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис информировал Delfi, что есть лишь общая информация по мошенничеству, за 8 месяцев этого года количество таких преступлений выросло (11,7%).

Аналитик Арнольдас Антанавичюс отметил, что мошенники особенно активны в социальных сетях.

"В социальных сетях люди делятся объявлениями мошенников, предупреждают об опасности", – сказал собеседник.

Он заметил, что чаще обманывают тех, кто ищет жилье для аренды.

"Если люди ищут жилье для аренды, то просят перевести аванс, в противном случае квартиру сдадут другим. В случае с продажей, тут уже встречается реже такой вариант. Но в любом случае, жилье без владельца не продашь", – подчеркнул Антанавичюс.

Если фотографии вашего дома появились в интернете, не беспокойтесь, его без вас не продадут, но о мошенничестве все же надо сообщить в полицию.

Pilkas namas Shutterstock

Активность мошенников, по словам Антанавичюса, отражает активность на рынке недвижимости. Если мошеннику удается обмануть арендатора или покупателя, значит, участники рынка спешат с покупкой или арендой, не оценивают риски.

Представитель компании Ober-Haus Марюс Чулада напоминает, что активность мошенников на рынке аренды возрастает осенью каждого года, обычно в сентябре-октябре.

Vienas naujausių pranešimų apie galimą sukčiavimą. Tos pačios buto nuotraukos galimai naudojamos ir Lenkijoje, ir Lietuvoje esančiam turtui. © Facebook

Собеседник отметил, что отдельной статистики по мошенничеству с недвижимостью нет, а это плохо тем, что нельзя оценить масштабы такой деятельности.

"Как избежать убытков? Очень просто: убедиться в том, что вы общаетесь с владельцем, или уполномоченным лицом владельца, агентством с хорошей репутацией. Стоит попросить предъявить документы с правом на собственность, другие доказательства того, что у человека есть право на недвижимость и т.д.", – заметил собеседник.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя давать аванс, пока не подписаны соответствующие документы.

"В случае покупки нельзя платить депозит и т.д., пока не подписан договор или другой документ. Важно проверять документы, смотреть, кто владелец. Не надо спешить, если вы видите, что человек старается быстрее получить деньги, лучше отказаться от такого предложения", – советует собеседник.

По словам Чулады, не надо забывать и оценку фотографий. Сейчас в Google можно проверить, оригинальные ли фотографии используются в объявлении. Конечно же, нельзя давать аванс, если вы не осмотрели недвижимость.

"Вероятно, в таких случаях жилье предлагают по более привлекательной цене, – в надежде на большой интерес, тем более сейчас, когда рынок активный, надеются попасть на доверчивого клиента и воспользоваться им. Наш совет – перед тем как дать деньги, подпишите договор или другой документ. А во время подписания выясните, точно ли недвижимость принадлежит этому человеку", – сказал специалист.