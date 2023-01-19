Мошенники, прикрываясь Департаментом миграции, пытаются собирать информацию о беженцах из Украины

В электронном письме сказано, что МД, сотрудничая с правительствами Литвы и Украины, проводит поиск беженцев из Украины в Литве. Цель поиска - найти военнообязанных.
В письме также прилагается анкета, которую просят заполнить, предоставить данные о себе. Анкету якобы требуется выслать в консульский отдел украинского посольства в Литве.
Департамент миграции обращает внимание, что это фейк. ДМ не создавал никакие анкеты и не просит их заполнять, не ищет военнообязанных граждан Украины.
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