Мошенники пользуются Booking: даже на такой, казалось бы, надежной платформе поджидает опасность

Читатель Delfi Ева планировала в декабре отдыхать в Таиланде и через Booking заказала гостиницу, однако вскоре получила сообщение, что якобы возникли какие-то проблемы при оплате. В сообщении была активная ссылка на форму для обновления данных.
Сначала никаких подозрений не было, но потом Ева заметила, что сообщение не от Booking, а от гостиницы, в которой она бронировала номер, затем заметила, что в тексте в слове Booking вместо i стоит l, а адрес с цифрами, чего на booking.com нет.
"На сообщение я ответила, что все расчеты веду через Booking, поэтому никакие данные вводить не буду, а с моей картой все в порядке. Мне ответили, что сообщение я получила по ошибке и по вине Booking", – рассказала Ева.
Она убеждена, что никаких ошибок на Booking не было, тут речь идет о мошенниках.
Платформа Booking ответила Delfi, что это очень похоже на мошенничество. Сама платформа взломам не подвергалась, но мошенники атакуют как клиентов Booking, так и поставщиков услуг через платформу.
О мошенниках, действующих, прикрываясь Booking, пишут и в международных СМИ. Схемы те же, о которых рассказала Ева.
Литовская ассоциация банков сказала Delfi, что жители должны критически оценивать любую ситуацию с получением различной информации в виде смс-сообщений и эл. писем, важно беречь личные данные и данные платежных карт, а гостиницы бронировать с отдельного счета или отдельной карты для платежей по интернету.
Если возникают вопросы, всегда можно связаться с гостиницей напрямую.