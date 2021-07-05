Мошенники нашли золотоносную жилу: вот как они действуют сейчас

Деньги выманивают, выдавая себя за работников банка

Эксперт по кибербезопасности Марюс Парешчюс предупреждает, что сегодня в интернет-пространстве надо быть особенно осторожным, поскольку мошенники не только рассылают электронные письма, но и подделывают сайты, делают их практически идентичными банковским страницам.

"На таком поддельном сайте мы видим копию банковского сайта, с помощью таких подделок собирают данные подключения к банку. Их могут использовать для того, чтобы за ваш счет осуществлять разные банковские операции. Бывают случаи, когда даже если на счету у вас нет денег, мошенники перенимают управление вашей карты для осуществления переводов, например, чтобы обналичить украденные у других людей средства", – рассказал эксперт.

Он напоминает, что, кроме мошенничества в интернете, процветает телефонное мошенничество, людям звонят как на телефон, так и с помощью мессенджеров: Viber, Facebook, WhatsApp или программы Skype. Получив номер телефона, имя и фамилию его владельца, мошенники звонят и представляются банковскими служащими, пытаются завладеть личной информацией.

"Мошенники могут позвонить и сказать, что хотят авторизовать вашу карту, попросить код карты и номер счета. Еще одна схема – мошенник может выдать себя за работника службы безопасности банка и сообщить о подозрительной операции на вашем счету, которую надо отменить, для этого будет пытаться получить ваши данные. Важно смотреть, кто вам звонит, но бывает и такое, когда мошенники пользуются IP-телефонией, что дает им возможность звонить по интернету из любой страны и показывать номер той страны, клиенту которой звонят. Если мошенник подготовлен еще лучше, то вам телефон может показать даже номер телефона банка – тогда вы точно не узнаете, что звонит мошенник", – сказал эксперт.

Разоблачить мошенника может каждый: что надо знать

Парешчюс напоминает, что мошенники из России, Украины и Беларуси обычно говорят по-русски. Оператор настоящего литовского банка, в котором вы открыли счет, всегда сначала говорит по-литовски и только по просьбе клиента переходит на русский или английский язык. Один из способов проверить, не мошенник ли вам звонит - попросить его говорить на другом языке.

"Есть много сигналов, свидетельствующих об опасности. Например, настоящий банк никогда не попросит вас авторизовать счет, ведь ему и без того известны ваши данные, он не может запрашивать их по телефону. Чтобы убедиться в том, что звонят не мошенники, информируйте оператора, что вы сами перезвоните в банк по номеру обслуживания клиентов и попросите соединить с конкретным человеком. Тогда завершите разговор, позвоните в банк и попросите соединить с конкретным человеком – так вы сами позвоните на конкретный номер", – советует он.

Эксперт по кибербезопасности подчеркнул, что от телефонного и интернет-мошенничества в первую очередь спасает наша личная осторожность, тут полиция и банк не всегда могут помочь.

Как показывает личный опыт, полиция редко реагирует на такие сообщения. Пострадавший может написать заявление в полицию, но на сами попытки обмануть реагирует редко. Поэтому мы сами должны проявить осторожность, оценить риск того, что оставленными вами 5-10 лет назад данными в э-магазине или на сайте объявлений, однажды могут воспользоваться мошенники, чтобы выманить у вас деньги. Поэтому не забывайте удалять страницы, которыми вы не пользуетесь", – советует Парешчюс.

Банки предупреждают о популярных схемах мошенничества

Как упоминалось, служащий банка никогда не будет пытаться выяснить вашу личную информацию, которая в банке итак есть.

Представитель банка Swedbank Юрате Гумуляускене уточнила, что работники банка никогда не спрашивают о кодах для подключения, паролях, ПИН-кодах и другой тайной информации.

По ее словам, некоторые данные, необходимые для подключения, работники банка просят лишь в исключительных случаях, если вы сами звоните в банк - и это необходимо лишь для идентификации вашей личности.

"Мошенники уже много лет пользуются одной и той же техникой мошенничества – они выдают себя за полицейских (говорят по-литовски) или служащих банка (могут говорить и по-литовски и по-русски), которые звонят клиенту и информируют о необходимости блокировки счета из-за неясного платежа.

Если звонит мнимый полицейский, то он говорит, что был задержан человек, у которого нашли вашу карту, договор об э-банкинге, копию документа и т.д.

Мнимые "представители" банка говорят, что была осуществлена незаконная операция, которую надо отозвать. Во время беседы мошенники, как правило, просят у клиента предоставить им личные данные: персональный код, IB пользователя ID, Smart ID-Pin1 и Smart-ID Pin2. Эту технику мошенничества используют примерно с 2007 года, раньше ею пользовались литовцы, а сейчас русскоговорящие мошенники", – заметила Гумуляускене.

Это не единственная хитрость мошенников.

По словам Гумуляускене, кроме активных звонков со стороны мошенников, на эл. почту могут прислать ссылку на поддельный сайт банка, по которой просят пройти и заполнить необходимые данные.

Специалист рекомендует задать себе простой вопрос: нужно ли банку просить у меня те данные, которыми он и без того располагает?

"Безграничное доверие неизвестным лицам - то слабое место, которым пользуются мошенники. Они требуют принять решение как можно скорее, но ведь ничего не случится, если у вас появится время на раздумье и совет. В каждом случае, когда позвонили вам, а не вы, и у вас требуют личные данные, надо отсрочить принятие решения. Несколько минут дают возможность прийти в себя, поэтому важно закончить разговор, посоветоваться с близкими или позвонить в банк", – сказала Гумуляускене.

Отозвать сделанный мошенниками перевод можно, но не всегда

Гумуляускене просит обратить внимание на еще один момент – не доверять разным предложениям, связанным с инвестициями в криптовалюты и т.п. финансовые меры, если клиент в них не разбирается.

"А где еще разные "романтические" удаленные отношения, во время которых делают переводы малознакомым людям. Надо знать, что при общении с такими "консультантами" ни в коем случае нельзя принимать предложение о внедрении присланного ими приложения, так они могут перенять управление вашим компьютером", – сказала специалист.

Если вы перевели деньги мошенникам, вернуть их будет нелегко. Гумуляускене сказала, что сделать это можно лишь в редких случаях.

"Отозвать перевод по просьбе хозяина счета можно только в том случае, если он еще не ушел из банка. В Литве большая часть платежей - мгновенные, это значит, что деньги на счет получателя приходят через 20 секунд. Если клиент не обратился в банк за это время, то мошенник уже может пользоваться деньгами, понесенный ущерб банк не возмещает", – предупредила специалист Swedbank.

Она прибавила, что в отличие от переводов, платежи с помощью карт вообще невозможно отменить. Такие операции можно лишь оспорить по правилам международной организации платежных карт. Важно помнить – что надо беречь не только наличные, но и все возможные коды, поскольку это - ключ к средствам на счету в банке.

"Берегите свои средства подключения – запомните коды, не записывайте их, никому не раскрывайте, блокируйте доступ к телефону с помощью пароля. Если вы потеряли средство подключения или смартфон или заметили подозрительные операции на банковском счету, немедленно сообщите об этом банку", – рекомендует Гумуляускене.