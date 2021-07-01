29 июня, в 17 ч., 52-летней женщине, проживающей в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю, позвонили неизвестные лица и представились служащими банка. Обманным путем они выманили у женщины коды подключения к э-банкингу. Со счета женщины пропали 2200 евро. Женщина написала заявление в полицию.
30 июня, в 17.44 ч.в полицию Каунасского округа обратилась 58-летняя женщина. Она указала, что в 11.30 ч. того же дня, ей позвонил человек и представился служащим банка. Обманным путем он выманил коды подключения к э-банкингу. Со счета пропали 9500 евро.
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