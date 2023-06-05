Мошенники используют имя Delfi, пользуются даже трагедией 15-летнего Миколаса

В редакцию Delfi ежедневно обращаются читатели, которые сообщают о подозрительных статьях. Выясняется, что эти статьи никогда не публиковались на Delfi.

Прикрываясь именем портала, мошенники пользуются историей пропавшего 15-летнего Миколаса, тело которого недавно было обнаружено в реке, скандалом в семье Суодайтисов и даже конфликтом, который разгорелся между экс-супругом и матерью покойной Агне Ягелавичюте.

Вильнюсская полиция информировала, что с 1 мая по 5 июня обратились 12 пострадавших.

15 мая, в 17.00 ч., в Вильнюсе женщине (1980 г.р.) позвонил человек, который сказал, что является финансовым аналитиком. Он сказал, что нашел ее анкету в OIL PROFIT и предложил сделать инвестиции. Мошенник выманил у женщины 5500 евро.

19 мая поступило сообщение о том, что человек перешел на статью Delfi – "Молчание прервано: выяснилась причина конфликта в доме Лауринаса Суодайтиса и Виктории Сигел". В статье сообщается, что переход по ссылке может сделать человека богатым. Читатель зарегистрировался на указанной странице, вскоре ему позвонила женщина и представилась его личным менеджером.

Женщина говорила по-русски. Рассказывала об инвестициях и попросила сделать первый взнос на сумму 250 евро – по эл. почте прислала счет, указала получателя. Она попросила прислать ей копию перевода. Пострадавший сделал это. 20 мая ему должен был позвонить консультант и рассказать, как действует платформа. После этой беседы мужчина подключился к порталу и не нашел на Delfi эту статью, но нашел другую – "Рекламировали ли Виктория Сигел и Лауринас Суодайтис на Delfi подозрительную систему инвестирования?".

Читатель выяснил, что первая статья была создана мошенниками на фиктивном портале Delfi. Тогда он обратился в полицию.

В полицию обратился и еще один пострадавший от мошенников человек. 26 мая он прочитал на Delfi статью – "Жуткая правда: в ходе тщательного расследования выяснились реальные обстоятельства и причины смерти 15-летнего Миколаса, задержан подозреваемый, присвоивший имущество подростка.

Читатель поверил размещенной информации об инвестиционной платформе. Он пытался инвестировать 260 евро, но банк не дал ему сделать перевод. Его информировали о мошенниках, он обратился в полицию.

30 мая читатель фиктивной страницы Delfi прочитал о конфликте между экс-супругом и матерью покойной Агне Ягелавичюте. Сначала человек инвестировал 500 евро, потом перевел мошенникам 5000 евро.

все эти случаи расследует полиция.