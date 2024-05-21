Мощный град обрушился на Кедайняй: предупреждение синоптиков о том, что ждет нас до конца недели

Дождь пошел во второй половине дня
Вечером в понедельник в Кедайняй прогремел гром. Затем в некоторых районах начался ливень, кое-где с неба посыпался град, но в некоторых местах осадков не было вовсе. Жители квартала Бабенай и Юстинавского сада поделились впечатляющими снимками майского града.
"Литва не уникальна по своей климатической ситуации, весь регион вокруг нас (Латвия, Беларусь, Польша, Германия и т.д.) имеет похожую погоду. Здесь нет циклонов и сильных фронтов, низкие градиенты атмосферного давления, только линии разрывов, что приводит к кратковременным очагам непродолжительных ливней и гроз во второй половине дня. Также возможен мелкий град", - поясняют специалисты.
Гроза началась в Кедайняй в понедельник вечером. Затем в некоторых районах региона начался дождь, местами с неба падал град, а в некоторых местах осадков не было вовсе.
Трудно предсказать
По словам метеорологов и аналитиков, очень сложно предсказать, где и когда снова пойдут дожди, поэтому на этой неделе лучше взять с собой зонтик, выходя на улицу во второй половине дня.
"Дни на этой неделе будут похожи друг на друга, плюс-минус, так что планируйте соответственно, а днем и вечером лучше взять с собой зонтик». В некоторых районах не будет ни града, ни дождя. Это очень типично для ситуации, когда осадки формируются локально, а не переносятся атмосферным фронтом. Вся неделя будет похожей. Где и когда именно выпадут осадки, предсказать сложно. Можно лишь сказать, что наибольшая вероятность дождя будет во второй половине дня", - поясняет группа энтузиастов "Погода и климат Литвы".