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В воскресенье утром в Шяуляй произошел сильный взрыв. Сообщается, что два человека пострадали.
Мощный взрыв в Шяуляй сровнял дом с землей: сообщается о пострадавших
© Facebook

Сообщение о взрыве на ул. Мажосёс Летувос в Шяуляй было получено около 7 утра. Здание площадью около 150 квадратных метров полностью разрушилось.

Шяуляйская полиция сообщила, что в доме находились два человека. Мужчина и женщина были доставлены в больницу, они получили серьезные травмы. По предварительным данным, один из них госпитализирован в реанимацию.

В момент взрыва в доме находилась супружеская пара.

Мощный взрыв в Шяуляй сровнял дом с землей: сообщается о пострадавших
© Facebook

В Интернете распространились сообщения встревоженных шяуляйцев. По их словам, взрыв был слышен по всему городу.

Причина этого происшествия будет расследована.

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