Мощный взрыв в Шяуляй сровнял дом с землей: сообщается о пострадавших

Сообщение о взрыве на ул. Мажосёс Летувос в Шяуляй было получено около 7 утра. Здание площадью около 150 квадратных метров полностью разрушилось.

Шяуляйская полиция сообщила, что в доме находились два человека. Мужчина и женщина были доставлены в больницу, они получили серьезные травмы. По предварительным данным, один из них госпитализирован в реанимацию.

В момент взрыва в доме находилась супружеская пара.

© Facebook

В Интернете распространились сообщения встревоженных шяуляйцев. По их словам, взрыв был слышен по всему городу.

Причина этого происшествия будет расследована.