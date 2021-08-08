Мощный взрыв в Шяуляй сровнял дом с землей: сообщается о пострадавших

Сообщение о взрыве на ул. Мажосёс Летувос в Шяуляй было получено около 7 утра. Здание площадью около 150 квадратных метров полностью разрушилось.
Шяуляйская полиция сообщила, что в доме находились два человека. Мужчина и женщина были доставлены в больницу, они получили серьезные травмы. По предварительным данным, один из них госпитализирован в реанимацию.
В момент взрыва в доме находилась супружеская пара.
В Интернете распространились сообщения встревоженных шяуляйцев. По их словам, взрыв был слышен по всему городу.
Причина этого происшествия будет расследована.
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