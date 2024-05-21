Мощный град обрушился на Кедайняй: предупреждение синоптиков о том, что ждет нас до конца недели

Трудно предсказать

По словам метеорологов и аналитиков, очень сложно предсказать, где и когда снова пойдут дожди, поэтому на этой неделе лучше взять с собой зонтик, выходя на улицу во второй половине дня.

"Дни на этой неделе будут похожи друг на друга, плюс-минус, так что планируйте соответственно, а днем и вечером лучше взять с собой зонтик». В некоторых районах не будет ни града, ни дождя. Это очень типично для ситуации, когда осадки формируются локально, а не переносятся атмосферным фронтом. Вся неделя будет похожей. Где и когда именно выпадут осадки, предсказать сложно. Можно лишь сказать, что наибольшая вероятность дождя будет во второй половине дня", - поясняет группа энтузиастов "Погода и климат Литвы".