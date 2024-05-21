2024.05.21 12:36

Мощный град обрушился на Кедайняй: предупреждение синоптиков о том, что ждет нас до конца недели

 
Дмитрий Куприянов
ru.DELFI.lt
ФОТО: Įspūdingais pavasarinės krušos vaizdais pasidalino Babėnų kvartalo ir miesto teritorijoje esančių „Justinavos“ sodų gyventojai (gyventojų nuotr.)

В понедельник вечером в части Кедайняйского района шел не только дождь, но также и град. Гремели грозы. Жители Кедайняй начали делиться снимками разгула стихии. В Гидрометеорологической службе говорят, что в эти дни погода в Литве будет напоминать середину жаркого лета. Судя по снимкам радара, в тех регионах, где в воскресенье и субботу было сухо и спокойно, в понедельник прошли дожди.

Дождь пошел во второй половине дня


Вечером в понедельник в Кедайняй прогремел гром. Затем в некоторых районах начался ливень, кое-где с неба посыпался град, но в некоторых местах осадков не было вовсе. Жители квартала Бабенай и Юстинавского сада поделились впечатляющими снимками майского града.

"Литва не уникальна по своей климатической ситуации, весь регион вокруг нас (Латвия, Беларусь, Польша, Германия и т.д.) имеет похожую погоду. Здесь нет циклонов и сильных фронтов, низкие градиенты атмосферного давления, только линии разрывов, что приводит к кратковременным очагам непродолжительных ливней и гроз во второй половине дня. Также возможен мелкий град", - поясняют специалисты.

Гроза началась в Кедайняй в понедельник вечером. Затем в некоторых районах региона начался дождь, местами с неба падал град, а в некоторых местах осадков не было вовсе.

Трудно предсказать


По словам метеорологов и аналитиков, очень сложно предсказать, где и когда снова пойдут дожди, поэтому на этой неделе лучше взять с собой зонтик, выходя на улицу во второй половине дня.

"Дни на этой неделе будут похожи друг на друга, плюс-минус, так что планируйте соответственно, а днем и вечером лучше взять с собой зонтик». В некоторых районах не будет ни града, ни дождя. Это очень типично для ситуации, когда осадки формируются локально, а не переносятся атмосферным фронтом. Вся неделя будет похожей. Где и когда именно выпадут осадки, предсказать сложно. Можно лишь сказать, что наибольшая вероятность дождя будет во второй половине дня", - поясняет группа энтузиастов "Погода и климат Литвы".

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