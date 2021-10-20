Мощный циклон накроет всю Литву: поднимется ветер, зато потеплеет

В ночь на четверг дожди пройдут лишь местами. По-прежнему ожидается сильный ветер. Ночью будет 9-14 градусов тепла.
В четверг днем осадки прогнозируют во многих районах. Будет дуть сильный и порывистый ветер. Воздух прогреется до 13-17 градусов тепла.
В пятницу перемен не ожидается. Осадки прогнозируют на большей части территории Литвы. По-прежнему ожидается сильный ветер. Ночью будет 4-9, а днем 7-12 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Сантаришкской клинике лежат десять детей с COVID-19 (4)
В Литве растет уровень заболеваемости COVID-19 среди...
Коронавирус в Литве: 3331 новый случай и 11 смертей (32)
За минувшие сутки в Литве был выявлен 3331 новый случай...
Министр: решение по продлению каникул в школах примут в среду
Решение по продлению школьных каникул будет принято в...
Гинтаре приглашает девушек на работу водителями большегрузных машин: после пандемии зарплаты удвоились (19)
Работа водителем большегрузных машин в Великобритании...
Профсоюзы призывают президента не подписывать порядок тестирования работников за их счет
Профсоюз "Солидарность" обратился к президенту Литвы...