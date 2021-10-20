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В среду днем над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт. Днем будет пасмурно, только после обеда на юге страны появятся прояснения и немного солнца. В первой половине дня в большинстве районов ожидаются осадки. Будет дуть сильный ветер. Днем будет 11-16 градусов тепла. Теплее всего будет у моря и на юго-западе страны.
Мощный циклон накроет всю Литву: поднимется ветер, зато потеплеет
© Shutterstock

В ночь на четверг дожди пройдут лишь местами. По-прежнему ожидается сильный ветер. Ночью будет 9-14 градусов тепла.

В четверг днем осадки прогнозируют во многих районах. Будет дуть сильный и порывистый ветер. Воздух прогреется до 13-17 градусов тепла.

В пятницу перемен не ожидается. Осадки прогнозируют на большей части территории Литвы. По-прежнему ожидается сильный ветер. Ночью будет 4-9, а днем 7-12 градусов тепла.

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