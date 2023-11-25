Мощный циклон накроет Литву: климатолог рассказал, что ждет в декабре

Климатолог рассказал, что после погода изменилась и из-за потепления толщина снежного покрова уменьшилась - на востоке и на вершинах в Жемайтии до 7–12 см, в других местах до 0–5 см, у моря снега не осталось вообще.

Этот циклон понемногу уходит из Литвы, но сегодня и завтра еще скажется его влияние. Сегодня выпадет небольшой снег, похолодает. Днем будет 0 – -5°C, у моря – 0 – +2°C, ночью -2 – -7°C. Завтра циклон окончательно ослабнет, давление поднимется и снова похолодает.

В понедельник и во вторник ночью (в основном на севере) будет -10°C и ниже. Активный южный циклон обойдет территорию Литвы и только на востоке и севере страны возможен небольшой снег.