Мощный циклон накроет Литву: климатолог рассказал, что ждет в декабре

Климатолог рассказал, что после погода изменилась и из-за потепления толщина снежного покрова уменьшилась - на востоке и на вершинах в Жемайтии до 7–12 см, в других местах до 0–5 см, у моря снега не осталось вообще.
Этот циклон понемногу уходит из Литвы, но сегодня и завтра еще скажется его влияние. Сегодня выпадет небольшой снег, похолодает. Днем будет 0 – -5°C, у моря – 0 – +2°C, ночью -2 – -7°C. Завтра циклон окончательно ослабнет, давление поднимется и снова похолодает.
В понедельник и во вторник ночью (в основном на севере) будет -10°C и ниже. Активный южный циклон обойдет территорию Литвы и только на востоке и севере страны возможен небольшой снег.
Но за ним придет дугой циклон, который принесет осадки в среду в восточную часть Литвы, будет идти сильный снег, мести метель, температура составит -3 – -8°C. Во второй половине недели снова усилится южный циклон и в пятницу в Литве опять ожидаются осадки. Если обобщить происходящее, то снег быстро не растает, а толщина снежного покрова будет расти.
Данные долгосрочных прогнозов показывают, что первая половина декабря в странах Балтии будет холоднее обычного, на потепление можно рассчитывать только во второй половине месяца.