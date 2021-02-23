Морозы ушли: с каждым днем будет все теплее

Усилится ветер. Днем будет 0–5 градусов тепла. Прохладнее всего на востоке, теплее – у моря.
В среду ночью осадков станет меньше, они возможны лишь местами, в основном на востоке. Во многих районах ожидается туман. На востоке гололед, местами дождь при минусовой температуре. Утром будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В среду днем небольшой дождь, морось ожидаются в Вильнюсском, Укмергском, Утенском, Каунасском районах. Местами сохранится туман, до обеда он рассеется. Днем будет 3–8 градусов тепла. Во многих районах будет 4–6 градусов тепла, на юго-западе до 8, а на востоке всего 3 градуса выше нуля.
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