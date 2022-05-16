Моника Лю вернулась в Литву: мои надежды сбылись с лихвой

"Приятно вернуться, но мне и там было хорошо", – улыбалась исполнительница.

Она сказала, что на конкурсе все прошло так, как и должно было пройти, она рада победе Украины и тому, что прошла в финал.

"В финале место для меня не было главным, моя цель достигнута", – заметила Моника.

После финала с исполнителями группы Kalush Orchestra ей не довелось пообщаться, но они говорили до объявления баллов.

"Победа для них была очень важна", – сказала Моника.

Она сказала, что за время участия в конкурсе привыкла быть среди множества людей и этого ей будет не хватать.

"Делегация была для меня как семья, я с ними много общалась, пока я еще не говорила даже с моими близкими. Мы много общались с Kalush Orchestra, с армянкой, шведкой Корнелией,мы все время были вместе", – сказала Моника.

После конкурса она хочет отдохнуть.

Моника сказала, что не придает никакого значения тому, что украинская комиссия не дала Литве ни одного балла.

"Для меня это не имеет абсолютно никакого значения, важно, чтобы зрители меня высоко оценивали, я даже планирую написать об этом в социальной сети, не надо злиться на украинцев, это не имеет никакого значения", – продолжила она.

В будущем она не намерена участвовать в "Евровидении".