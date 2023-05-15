Моника Линките вернулась в Литву

Монику в аэропорту встретили близкие и друзья – они принесли литовский флаг, родители принесли Монике цветы.
"Первое, что сделаю, вернувшись в Каунас – пойду спать, – сказала Моника. – А в августе предстоит большой концерт в Лукишкской тюрьме. Будет концерт и на Летней террасе. Есть чем заняться".
На вопрос журналистов, примет ли она участие в "Евровидении" в третий раз, Моника не дала конкретного ответа.
"Сложно сказать. Хочется принимать такое решение не на эмоциях, а из сильного внутреннего чувства. Если почувствую его – почему бы и нет, – сказала исполнительница. – На этот раз "Евровидение" всем отличалось от прежнего конкурса – во-первых, я поднялась в таблице. Да и я уже другой человек".
Моника поблагодарила всех за поддержку.
"Я чувствовала поддержку и любовь. Было много тех, кто верил, слал добрую энергию. Я надеюсь, мы встретимся на концерте, – заметила она. – А что касается победителя – если так голосовали люди и комиссия, так и есть".
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