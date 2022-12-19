МОМ: Литва становится страной иммиграции

В этом году в Литву приехало более 71 тыс. военных беженцев из Украины, по их числу на население страны Литва занимает пятое место, согласно отчету МОМ. Кроме того, за 10 месяцев текущего года более 20 тыс. белорусов получили вид на жительство в Литве.

"Наблюдаются тенденции, что все больше и больше людей выбирают Литву в качестве страны назначения - таким образом Литва становится страной иммиграции", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении вильнюсского офиса МОМ.

По данным организации, в настоящее время в Литве проживает 145 тыс. иностранцев или более 5% всего населения страны.

Литва стала страной, принимающей просителей убежища в 1997 году, после ратификации Женевской конвенции. За 25 лет убежище получили также чуть более 5000 беженцев из Афганистана, Сирии, Беларуси, Эритреи и других стран.