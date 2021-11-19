Молодым учителям в Литве будут платить по 1600 евро

О нехватке учителей в Литве говорят уже не первый год.

По данным Министерства образования, науки и спорта, в прошлом году педагогику окончило на 1/5 меньше студентов, чем в 2019 г.

Больше всего не хватает учителей химии, физики, информатики, математики и литовского языка.

Чтобы улучшить ситуацию, в прошлом году приоритетным группам студентов предложили платить стипендию в размере 300 евро, а студентам последнего курса, которые подписывают договор со школой или муниципалитетом на 3 года, полагается стипендия в размере 500 евро.

Эту идею поддержала и школа Королевы Морты. Ее директор Томас Держанаускас сказал, что они готовы уже сейчас подписать договор со студентами последнего курса.

"Мы очень ценим молодых специалистов, поэтому мы уже обратились в вуз, который готовит педагогов. Студентам надо только написать нам, и мы пригласим их на собеседование", – сказал директор школы.

Держанаускас сказал, что смелее сделать выбор в пользу работы учителя помогло бы и знание, что после окончания вуза будет легко найти работу. Школа Королевы Морты делится с педагогами полезными практическими навыками и предоставляет возможность научиться работать по международным системам Кембриджа или Международного бакалавриата.

"В нашей школе собрана большая команда учителей-экспертов, которая учит планировать уроки, ставить цели и общаться с детьми. Особенно полезно, что у учителей есть возможность учиться у опытных коллег", – сказал собеседник.