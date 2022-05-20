Молодых членов литовской общины в Калининграде посылают на войну, есть погибшие

Председатель Калининграской литовской общины Сигитас Шамборскис сказал, что молодых людей из общины посылают в Украину. Есть погибшие.

"Со второго срока Путина на посту президента начались некоторые преследования", – рассказал он о ситуации, в которой находится община.

Шамборскис заметил, что в Литву уже вернулось немало политических ссыльных и заключенных, членов их семей.

"И сейчас наблюдается такая тенденция, уезжают в Литву, особенно молодежь, которая не хочет служить, умирать", – сказал он, подтвердив, что уже были случаи гибели местных молодых людей в Украине.

"Да, – молодые парни, призывники, мотострелки из армейского корпуса Балтийского флота в Гусеве, есть погибшие", – продолжил председатель общины.

По словам Шамборскиса, члены общины, которые этого хотят, получают информацию о происходящем в Украине.

"Но та правда, которую они слышат, для многих неприемлема. Вы только подумайте, 8 лет каждый день по 10 раз им долбили, что украинцы - фашисты, бандеровцы и прочее, что они убивают русскоязычных и в Украине, и в Донбассе, и в других местах. А тут ты получаешь совсем иную информацию", – сказал он.

По его словам, в этот момент и у русских и у литовцев срабатывают некоторые психологические моменты.

"У литовцев больше информации. Ведь связи между семьями до конца не разорваны, связи с общиной, они узнают о реальности, о всех жестокостях", – заметил Шамборскис.

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За неявку в военкомат ждут огромные штрафы и лишение свободы на срок до 2 лет.