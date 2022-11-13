Молодые родители сравнивают цены в Литве и Польше: те же товары дешевле в два раза

"Мы недавно ездили в Польшу, где были шокированы разницей в ценах на услуги между Польшей и Литвой, поэтому решили посмотреть, какова же разница в ценах на товары. Например, моя жена ищет матрас в кроватку для ребенка. Нашла итальянский в Литве за 105 евро, а в Польше такой же стоит 49 евро. Матрас итальянский, а не польский, поляки его перепродают, как и литовцы", – рассказал Шарунас.

Он привел в пример цены на самые дешевые матрасы: в Польше это 149 злотых (30 евро), а в Литве (на сайте Vaikutis.lt) – 59 евро.

Шарунас обратил внимание на то, что другие товары для младенцев в Польше также почти в два раза дешевле – подгузники, пустышки и т.д.

"Идентичные подгузники Huggies в Литве стоят 20-22 цента за штуку, а в Польше без скидом – 13-15 центов. Датская пустышка Bibs в Литве – 5-6 евро, в Польше – 2-3 евро", – привел он пример.

Delfi уже писал о разнице в ценах в Литве и Польше. P

Представитель компании Atvyko.lt Роландас сказал, что цены на некоторые товары различаются в разы.

"Многие люди сравнивают цены через Ceneo.pl. В Польше дешевле товары местного производства, а разница в ценах на популярные бренды не столь очевидна. Например, если сравнивать цены на игры Playmobil, то цены отличаются в 3 раза, матрасы тоже могут быть в три раза дешевле. Некоторые товары в Польше на 30-40% дешевле", – сказал собеседник.

Преподаватель Вильнюсского университета, экономист Альгирдас Барткус сказал, что разница в ценах обусловлена несколькими причинами: первая - размер рынка.

"Часто поставщики, если они представляют большой рынок, например, Германию, получают хорошие предложения от производителей. Ты заработаешь и продашь большое количество товара, вот тебе и предлагает производитель более низкую цену. А те, кто представляет маленькие рынки, например, Литву, соответственно, не получают таких предложений", – сказал LNK экономист.

В Литве маленький рынок, значит, перспективы не радужные.

Он прибавил и влияние глобальных игроков на рынке.

Третий важный аспект – торговая площадь.

"Если взглянуть на то, какая площадь приходится на одного жителя в Литве, в Германии и в Италии, то увидим, что у нас в два раза больше, чем в Германии и в 1,5 раза больше чем в Италии. Это значит, что у нас много торговых центров, больших площадей, дороже их содержание. Это также входит в конечную стоимость", – сказал Барткус.