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31 мая житель Неменчине Ярослав зафиксировал над озером Паильгис водяной смерч. Он выложил видео в фейсбуке. Доцент Кафедры гидрологии и климатологии Гинтаутас Станкунавичюс сказал, что подобные явления фиксируются редко.
Ярослав снял видео 31 мая около 19 ч. вечера. По словам молодого человека, он с друзьями наблюдал смерч 2-3 минуты.
Станкунавичюс сказал, что смерчи над водоемами люди видели не раз, но на метеостанциях их еще ни разу не фиксировали, поэтому неизвестно, какой силой они обладали.
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