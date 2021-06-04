Ярослав снял видео 31 мая около 19 ч. вечера. По словам молодого человека, он с друзьями наблюдал смерч 2-3 минуты.

Станкунавичюс сказал, что смерчи над водоемами люди видели не раз, но на метеостанциях их еще ни разу не фиксировали, поэтому неизвестно, какой силой они обладали.