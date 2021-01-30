Молодой человек пришел в Литовскую армию добровольно, но потом отказался приносить присягу

Его не остановил и тот факт, что ему грозит уголовная ответственность.

"Я свое решение не изменю" – заявил Арнас Р.

После бесед с психологом, юристами и военными батальона Арнас заявил, что такое решение он принял потому, что... больше не хочет служить в армии, а принятое им решение пойти в армию добровольно - не было обдуманным.

"В первую же неделю службы я ознакомился с порядком, узнал, какие испытания меня ждут, – рассказал потом Арнас Р. – Мне не понравилась жизнь в армии, рутина, там не хватает свободы, я не мог делать то, чего мне хотелось. Я понял, что совершил ошибку, решив пойти в армию. За две недели, которые я провел в карантине, я принял решение уйти со службы".

Но это ему не помогло. Арнаса Р. привлекли к уголовной ответственности, но от службы в армии не освободили.

Суд назначил ему арест на 20 суток в Шяуляйском СИЗО. Арнаса Р. доставили туда из армии.

Согласно материалам дела, Арнас Р. отказался подчиняться командующим 16 октября 2019 года и отказался принести присягу. Ему объяснили, что его ждет, но Арнас свое решение не изменил.

"Арнас Р. служил с 28 сентября, соблюдал действующие порядки, никаких проблем не было", – сказал сослуживец Арнаса Р.

Сам Арнас Р. сказал, что подал заявку на службу еще в августе.

"Я вернулся из-за границы, работы у меня не было, я знал, что меня все равно могут в любой момент призвать на службу, поэтому я решил пойти добровольцем, – рассказал клайпедчанин. – Меня приняли. Но в самом начале на службе я понял, что совершил ошибку – я захотел уйти со службы и вернуться домой".

Молодой человек не скрывал, что перед подписанием документов он ознакомился со всеми правилами, в которых сказано, что он обязан отслужить 9 месяцев.

"Я думал, что если откажусь приносить присягу, то меня отпустят домой, – признался Арнас Р. – За три дня до церемонии о своем решении я сообщил сержанту, который информировал меня, что несмотря на мое решение, мне придется отслужить 9 месяцев и объяснил что меня ждет уголовная ответственность. Потом со мной говорили и другие люди, я отказался давать присягу, надеялся, что если у меня появится судимость, меня отстранят от службы".

Суд отметил, что Арнас Р. пришел в армию добровольцем и был ознакомлен со всеми действующими законами и порядком. Суд признал, что Арнас Р., зная, чем ему это грозит, оказался давать присягу. За совершенный проступок Арнасу Р. суд назначил арест на 20 суток.