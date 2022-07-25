17.00 | Открытие ворот фестиваля. На всей территории будут различные активности как для детей, так и для взрослых, фуд-корты. Все концерты фестиваля БЕСПЛАТНЫ И ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ.
19.00 | Фестиваль откроется особым зрелищем – концертом Симфонического оркестра Литовского национального театра оперы и балета с участием Виктории Мишкунайты, Юстины Грингите, Мерунаса Витулскиса и Костаса Сморигинса. Дирижирует маэстро Ричардас Сумила. Подробнее о концерте: https://bit.ly/3uKmCtC
20.30 | Начнется вечер дуэтов литовских исполнителей. Специально для этого мероприятия в дуэтах выступят известные литовские артисты: Моника Лю на сцене с Эгидиюсом Сипавичюсом, Самас удивит публику вместе с Евой Наркуте, Линас Адомайтис споет с Габриэле Вилкицките, Вайдас Баумила будет работать с Юсте Старинскайте. Самые известные литовские артисты объединятся и вместе заставят сердца слушателей биться чаще. Прозвучат как знакомые и полюбившиеся публике песни, так и легендарные произведения в новой интерпретации.
22.30 | Выступление звезды шотландской музыки Льюиса Капальди (Lewis Capaldi). Хотя этот музыкант больше известен многим как романтичный и чувственный исполнитель хитов Someone You Loved, Before You Go или Bruisešiški, он также полюбился за открытость и чувство юмора. Не упустите шанс услышать живое выступление самого обожаемого артиста в мире, причем совершенно бесплатно!
Узнать больше о Льюисе Капальди можно здесь: https://bit.ly/3aAxcfS.
Ведущие Гедрюс Масальскис и Габриэле Мартиросян.
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