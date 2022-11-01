Могильные свечи в Литве в этом году подорожали, покупать их стали меньше

По словам представителей некоторых сетей, в этом году по сравнению с прошлым годом перед Днем поминовения усопших продается меньше свечей.
Вайда Будрене, менеджер по коммуникациям сети Iki, заявила, что цены на некоторые свечи выросли почти на четверть.
“К сожалению, инфляция коснулась и этих товаров. В отличие от обычных свечей они подорожали на 11-23 процента”, - сказала BNS В. Будрене.
По словам директора отдела закупок Maxima Марюса Тилмантаса, свечи дорожают из-за роста цен на сырье.
"Рост цен на сырье - парафин, масла и жиры, компоненты упаковки, особенно пластик, алюминий и другие - привел к повышению цен на могильные свечи", - сказал BNS М. Тилмантас.
Цены на свечи колеблются от нескольких десятков центов до десятка евро. Представители торговых сетей уверяют, что в октябре на могильный товары действовали скидки.
“Самый большой пик покупок — за две недели до Дня поминовения усопших. Самые пиковые дни — за несколько дней до Дня Всех Святых”, — сказала В. Будрене.
“Как и прежде, продажи свечей растут в течение октября, достигая пика в последние недели месяца. Поскольку у каждой семьи есть несколько, а то и десяток могил, которые они посещают, покупаются десятки свечей", - сказала BNS представитель торговой сети Rimi Габриэле Шеренене.
По словам представителя Maxima М. Тилмантаса, более половины годового объема свечей покупают в октябре.
Менеджер по связям с общественностью Iki В. Будрене сообщила, что продажи товаров для Дня всех святых в этом году аналогичны прошлогодним: "В принципе, мы продали почти столько же товаров, сколько и в прошлом году".
В то время М. Тилмантас утверждал, что в этом году наблюдались меньшие продажи свечей.
“По сравнению с прошлым годом продажи могильных свечей пока ниже. В прошлом году люди заранее покупали свечи и готовились к посещению могил. Вполне вероятно, что на это повлияла напряженная и сложная ситуация с пандемией COVID-19 и прежняя неопределенность в отношении возможных ограничений", - сказал М. Тильмантас.
По словам Г. Шерене, покупатели в основном выбирают белые свечи.
“У литовцев традиционный вкус, поэтому даже в праздники или для создания домашнего уюта покупают в основном белые свечи, а красных чуть меньше. Это классические цвета, подходящие для разных случаев”, — сказала представитель Rimi.
По словам представителей торговых сетей, перед Днем поминовения усопших люди покупают искусственные и живые цветы, вазы и инструменты, необходимые для ухода и ухода за могилами.
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