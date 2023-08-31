Модернизация многоквартирных домов в Вильнюсе будет проводиться по новой модели

По словам руководителя общественного учреждения Atnaujinkime miestą (Давайте обновим город) Эгле Рандите, новая модель модульной модернизации не только более эффективна, но и более устойчива.
"При реновации зданий панелями заводского изготовления мы сможем обеспечить более эффективные и быстрые процессы реновации и тем самым улучшить качество жилой среды для большего круга жителей столицы", – сказала она.
Модульная (панельная) реновация успешно применяется в Голландии, Германии, Эстонии и других странах Европы.
Общественное учреждение Atnaujinkime miestą, занимающееся реновацией многоквартирных домов и других зданий в Вильнюсе, планирует подать заявку на модернизацию детского сада-яслей "Юстинукас" в Юстинишкес и трех многоквартирных домов в районах Антакальнис, Жирмунай и Вилкпеде.
Предполагается, что общая сумма, необходимая для реализации этих проектов, составит чуть более 9 млн евро. Если проекты получат одобрение со стороны Агентства по управлению проектами окружающей среды, то на панельную реновацию многоквартирных домов будет выделено 70 проц. господдержки для всех средств по повышению энергоэффективности, для детского сада "Юстинукас" – 80 проц.