Модернизация многоквартирных домов в Вильнюсе будет проводиться по новой модели

По словам руководителя общественного учреждения Atnaujinkime miestą (Давайте обновим город) Эгле Рандите, новая модель модульной модернизации не только более эффективна, но и более устойчива.

"При реновации зданий панелями заводского изготовления мы сможем обеспечить более эффективные и быстрые процессы реновации и тем самым улучшить качество жилой среды для большего круга жителей столицы", – сказала она.

Модульная (панельная) реновация успешно применяется в Голландии, Германии, Эстонии и других странах Европы.

Общественное учреждение Atnaujinkime miestą, занимающееся реновацией многоквартирных домов и других зданий в Вильнюсе, планирует подать заявку на модернизацию детского сада-яслей "Юстинукас" в Юстинишкес и трех многоквартирных домов в районах Антакальнис, Жирмунай и Вилкпеде.